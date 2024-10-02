Шмыгаль: Украина увеличит расходы на закупку оружия на 65%

Украинский премьер заявил, что Киев стремится построить один из наиболее современных оборонно-промышленных комплексов, в частности, улучшить показатели дальнобойности оружия.

Также премьер-министр Украины заявил, что в европейской части России не должно остаться безопасных мест, куда не смогут долететь обломки дронов и ракет. Шмыгаль указал на поддержку партнеров Киева и на то, что мировые оборонные компании создают производства на национальном рынке.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность разрешить Украине наносить удары по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного вооружения.

