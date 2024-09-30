Боррель призвал ЕС разрешить Украине атаковать аэропорты РФ западным оружием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность разрешить Украине наносить удары по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного вооружения. Об этом он сообщил в своем блоге.

Боррель отметил, что поддерживает идею атак на инфраструктуру, которая используется для запуска ракет, а не только на сами ракеты.