Боррель призвал ЕС разрешить Украине атаковать аэропорты РФ западным оружием
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность разрешить Украине наносить удары по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного вооружения. Об этом он сообщил в своем блоге.
Боррель отметил, что поддерживает идею атак на инфраструктуру, которая используется для запуска ракет, а не только на сами ракеты.
Тем не менее, он подчеркнул, что пока не все страны ЕС согласны с этой мерой.
Боррель также напомнил о долгосрочной поддержке Украины, добавив, что предстоящая зима будет ключевой на энергетическом фронте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru