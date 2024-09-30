Боррель призвал ЕС разрешить Украине атаковать аэропорты РФ западным оружием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность разрешить Украине наносить удары по российским аэропортам и пусковым площадкам с использованием западного вооружения. Об этом он сообщил в своем блоге.

Боррель отметил, что поддерживает идею атак на инфраструктуру, которая используется для запуска ракет, а не только на сами ракеты.

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Тем не менее, он подчеркнул, что пока не все страны ЕС согласны с этой мерой.

Боррель также напомнил о долгосрочной поддержке Украины, добавив, что предстоящая зима будет ключевой на энергетическом фронте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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