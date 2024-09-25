Франция продолжит поставлять Украине оружие для обеспечения безопасности

По словам Макрона, общий интерес заключается в восстановлении прав Украины и установлении долгосрочного мира.

В июне Макрон пообещал приехать на Украину. Тогда же он заявил, что Франция продолжит поддерживать «Украину на всех форумах», чтобы добиться запуска переговоров о вступлении Украины в НАТО, передает «Радиоточка НСН».