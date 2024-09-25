Франция продолжит поставлять Украине оружие для обеспечения безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон во время подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине и окажет помощь в обеспечении долгосрочной безопасности.

Трансляция его выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке велась на официальном сайте ООН.

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По словам Макрона, общий интерес заключается в восстановлении прав Украины и установлении долгосрочного мира.

В июне Макрон пообещал приехать на Украину. Тогда же он заявил, что Франция продолжит поддерживать «Украину на всех форумах», чтобы добиться запуска переговоров о вступлении Украины в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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