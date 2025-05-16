Шесть населенных пунктов пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате атак дронов пострадали несколько населенных пунктов. В Валуйках повреждены промышленное здание и легковой автомобиль.
В поселке Уразово взрыв беспилотника повредил газопровод, утечку газа устранили.
В селе Соболевка выбито остекление жилого дома, в хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон ударил по территории предприятия — пострадали фасад здания и грузовой автомобиль. В селе Ржевка разрушена хозяйственная постройка, в Мешковом сбитый средствами РЭБ беспилотник повредил линию электропередачи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru