Шесть населенных пунктов пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атак дронов пострадали несколько населенных пунктов. В Валуйках повреждены промышленное здание и легковой автомобиль.

В Белгородской области с 2022 года погибли более 320 человек из-за атак Украины

В поселке Уразово взрыв беспилотника повредил газопровод, утечку газа устранили.

В селе Соболевка выбито остекление жилого дома, в хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон ударил по территории предприятия — пострадали фасад здания и грузовой автомобиль. В селе Ржевка разрушена хозяйственная постройка, в Мешковом сбитый средствами РЭБ беспилотник повредил линию электропередачи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:АтакаВСУБелгородская область

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