Шеремет: отставка Залужного станет для него политической расправой

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного может обернуться для него настоящей политической расправой, заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии указа об отставке Залужного

«Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного», — сказал парламентарий.

Отмечается, что при этом у Зеленского не имеется такой сильной поддержки со стороны украинцев, в отличие от Залужного.

Зеленский во время обсуждения отставки с Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры