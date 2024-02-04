Шеремет: отставка Залужного станет для него политической расправой
Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного может обернуться для него настоящей политической расправой, заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.
«Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного», — сказал парламентарий.
Отмечается, что при этом у Зеленского не имеется такой сильной поддержки со стороны украинцев, в отличие от Залужного.
Зеленский во время обсуждения отставки с Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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