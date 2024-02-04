Шеремет: отставка Залужного станет для него политической расправой

«Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного», — сказал парламентарий.

Отмечается, что при этом у Зеленского не имеется такой сильной поддержки со стороны украинцев, в отличие от Залужного.

Зеленский во время обсуждения отставки с Залужным заявил, что украинцы устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а его увольнение может помочь освежить обстановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

