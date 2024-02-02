Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии указа об отставке Залужного
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что указа об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного нет.
Данилов призвал не обсуждать возможную отставку главкома. По его мнению, подобные слухи дестабилизируют ситуацию в армии.
«Если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить», - сказал глава СНБО в эфире «Украинского радио».
На этой неделе украинские СМИ сообщили об отставке Залужного. Минобороны Украины опровергло информацию.
По данным газеты Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главкомом ВСУ 29 января предложил ему должность советника, но военачальник отказался, передает «Радиоточка НСН».
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