Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии указа об отставке Залужного

Данилов призвал не обсуждать возможную отставку главкома. По его мнению, подобные слухи дестабилизируют ситуацию в армии.

«Если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить», - сказал глава СНБО в эфире «Украинского радио».

На этой неделе украинские СМИ сообщили об отставке Залужного. Минобороны Украины опровергло информацию.

По данным газеты Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главкомом ВСУ 29 января предложил ему должность советника, но военачальник отказался, передает «Радиоточка НСН».

