Серия взрывов прогремела в Киеве
2 января 202411:59
Серия взрывов прогремела в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своих соцсетях.
По его словам, в Голосеевском районе специалисты обнаружили обломок ракеты, а в Деснянском районе горит обломок беспилотника.
Кроме того, взрывы зафиксировали в районе Оболонь.
Ранее уже сообщалось о взрывах Харькове и в Винницкой области, отмечает RT. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru