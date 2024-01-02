Серия взрывов прогремела в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своих соцсетях.

СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы

По его словам, в Голосеевском районе специалисты обнаружили обломок ракеты, а в Деснянском районе горит обломок беспилотника.

Кроме того, взрывы зафиксировали в районе Оболонь.

Ранее уже сообщалось о взрывах Харькове и в Винницкой области, отмечает RT. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога

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ФОТО: скриншот с видео
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