Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео

Более десяти мощных взрывов раздалось в небе над Херсоном. Предположительно, речь идёт о работе системы противовоздушной обороны, передает РИА Новости. Как уточнил корреспондент агентства, сначала прогремела серия из примерно десяти взрывов, затем раздалось ещё около пяти.

В некоторых районах вокруг города виден дым, сообщают очевидцы. В сети появились видео работы ПВО над Херсоном.