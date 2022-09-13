Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео
Более десяти мощных взрывов раздалось в небе над Херсоном. Предположительно, речь идёт о работе системы противовоздушной обороны, передает РИА Новости. Как уточнил корреспондент агентства, сначала прогремела серия из примерно десяти взрывов, затем раздалось ещё около пяти.
В некоторых районах вокруг города виден дым, сообщают очевидцы. В сети появились видео работы ПВО над Херсоном.
Ранее заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины в качестве основных объектов ударов в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.
Сегодня также поступили сообщения о проблемах с электроснабжением, водой и связью в Херсонской области. В частности, в Мелитополе отсутствовала мобильная связь, не функционировал интернет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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