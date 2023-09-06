«Серая зона!»: Рогов заявил, что ВСУ не смогли взять село Работино, атаки отбиты

«Работино ВСУ еще не взяли! Ситуация в районе тяжелая, идут кровопролитные бои. Северная часть и центр находятся под контролем противника. Точнее, в центре они находятся в единственном условно сохранившемся бетонном здании школы. Сидят они в развалинах… Южная часть находится в «серой» зоне, и на самых окраинах на юго-западе остаются несколько наших опорных пунктах и огневых позиций. Наши ребята находятся на высотах южнее и оттуда под огневым контролем держат практически весь поселок. Было отбито несколько атак, противник понес потери и в живой силе, и в технике, и продвижения у противника в Работине нет», - отметил он.

Рогов подтвердил, что ситуация в населенном пункте сложная, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ увеличивается, но российские силы отбивают атаки противника, а украинские силы ценой сверхусилий просто превращают населенный пункт в «серую зону».

«Основная проблема – это контрбатарейная борьба. Здесь у противника позиции лучше, техника современнее и дальнобойнее, что сказывается на интенсивности обстрелов в подобном противостоянии, в выносе наших огневых точек… Ситуация тяжелая, но наши Вооруженные силы её контролируют. И время от времени, находясь в активной обороне, наши ребята контратакуют, отбивая по несколько десятков метров.Ситуация в Работино повторяет произошедшее в Пятихатках и в Урожайном, когда ценой сверхусилий противник превращает эти населенные пункты в серую зону. Противник заявлял, что те же Пятихатки, Старомайорск взяты, а на деле они остаются в серой зоне», - рассказал собеседник НСН.

Также ВСУ предпринимают неудачные попытки атаковать Вербовое, отметил Рогов. По его словам, украинские силы перебрасывают новые подразделения на Запорожское направление, так как резервы заканчиваются.

«Были попытки атак ВСУ на Вербовое и на участке фронта между Работино и Вербовым, но эти атаки были отбиты. И у них идет переброска новых подразделений на Запорожское направление – кого из резервов, кого с других участков фронта. Например, «азовский» («Азов» - запрещенная в РФ террористическая организация. – прим. НСН) вариант ССО украинцы перебросили из-под Кременной, где те находились на второй линии обороны. Если их кидают на передок, значит, у них совсем плохи дела с резервами», - заключил он.

Ранее Рогов сообщил «Радиоточке НСН», что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных. По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».

