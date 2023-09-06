Балицкий заявил, что армия России оставила Работино

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области Совбез ООН обсудит тему референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины СМИ: Более 3 млн граждан Украины могут не вернуться домой из-за границы На Камчатке продолжается поиск двух пожилых туристов В четырёх регионах России ожидается значительное потепление