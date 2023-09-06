Балицкий заявил, что армия России оставила Работино

Российские военные тактически оставили село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино

По словам политика, село «осталось только на карте».

«Держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться ... не представляется целесообразным», — указал Балицкий.

Врио главы Запорожья подчеркнул, что российские бойцы заняли высоту близ Работино, при этом ВСУ находятся на менее выгодных позициях, пишет Ura.ru.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что населенный пункт полностью разрушен, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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