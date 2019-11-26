Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за подготовку теракта и выданный Украине по обмену пленными, призвал вернуть Киеву ядерное оружие. Об этом он заявил в Европарламенте, где ему должны вручить премию Сахарова, пишет РИА Новости.

Кроме того, Сенцов отметил, что не понимает, для чего Россия и Украина обсуждают «формулу Штайнмайера» и минские соглашения, отмечает RT.

«Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. «Нормандский формат», минские соглашения, что это такое?» — цитирует Сенцова РИА ФАН.