Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за подготовку теракта и выданный Украине по обмену пленными, призвал вернуть Киеву ядерное оружие. Об этом он заявил в Европарламенте, где ему должны вручить премию Сахарова, пишет РИА Новости.
Кроме того, Сенцов отметил, что не понимает, для чего Россия и Украина обсуждают «формулу Штайнмайера» и минские соглашения, отмечает RT.
«Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. «Нормандский формат», минские соглашения, что это такое?» — цитирует Сенцова РИА ФАН.
Режиссёр уточнил, что по итогам Будапештского меморандума «Украина отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете», а взамен получила гарантии территориальной целостности со стороны России. Однако, по его мнению, если у Украины «забрали Крым», то следует вернуть «нашу бомбу», пишет Ura.ru.
Напомним, в начале сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов. Россия взамен получила руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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