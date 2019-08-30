Обмен – дело долгое

Сотрясением воздуха или, как теперь принято говорить, «фейк-ньюс» оказался ночной переполох в соцсетях о якобы начавшемся обмене заключенными между Россией и Украиной. В ночь на пятницу появились публикации о начале процедуры обмена. Сообщалось, что спецборт с 28 украинцами будто бы вылетел из Москвы, среди них — украинский режиссер Олег Сенцов. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс обмена состоялся. Позже в Службе безопасности Украины заявили, что в пятницу обмен не состоится, а его окончательная дата пока не определена.

Причин, по которым начало процедуры обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом откладывается, несколько. Одна из них, по версии «Газеты.ру» - правовые аспекты. В частности, для обмена необходимо прошение о помиловании от осужденных украинцев, а от тех, кто еще ждет своего приговора - согласие украинской стороны судить их на территории страны. С украинской же стороны еще не все включенные в списки на обмен, прошли процедуру помилования и не все выпущены из СИЗО. Сообщается также о нежелании спецслужб отпускать некоторых лиц, например, того же Сенцова, который был осужден за подготовку теракта, а с украинской стороны – бывшего командира ПВО Донецкой народной республики Цемаха, которого в Киеве считают ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском Боинге.

В московском СИЗО «Лефортово», куда доставлены украинцы – участники будущего обмена, сегодня побывал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Он заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. По его словам, к обмену «пока готовности нет. Чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве», - добавил Медведчук. С 2014 года он занимался вопросами освобождения граждан Украины, попавших в плен на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или задержанных в России. В одном из интервью Медведчук признавался, что его отношения с Владимиром Путиным, крестным отцом его дочери, помогают ему в решении этих задач, - напоминает РБК.

Прогресс в вопросе обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной отмечают в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что «взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме», но определенный прогресс он готов подтвердить. По его словам, этот процесс очень важен «для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса».

Новой вероятной датой предстоящего обмена некоторые источники называют вторник, 3 сентября. Накануне, впрочем, так же уверенно говорили о 30-м августа…