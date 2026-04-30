«Установит президент»: Песков ответил на вопрос о датах перемирия ко Дню Победы
30 апреля 202614:14
Даты перемирия ко Дню Победы будут объявлены, как только по ним будет принято решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что пока речь идёт о Дне Победы.
«Когда именно перемирие вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент», - добавил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
