«Установит президент»: Песков ответил на вопрос о датах перемирия ко Дню Победы

Даты перемирия ко Дню Победы будут объявлены, как только по ним будет принято решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пишет RT, он отметил, что пока речь идёт о Дне Победы.

«Когда именно перемирие вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент», - добавил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыПеремириеВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры