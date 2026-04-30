Политолог Дудчак назвал издевательством урезанное членство Украины в ЕС

По его словам, место в объединении без возможности повлиять на принимаемые решения означает, что Киев вместо членства получит «коврик у входа перед парадной дверью».

Эксперт указал, что Евросоюз не принимает Украину в состав потому, что уже получил от неё всё, что хотел.

«Экономические границы вскрыты, суверенитета нет никакого. Украина управляется в ручном режиме. А зачем принимать в ЕС? Всё, что хотели, они получили», — заключил Дудчак.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил потерю территорий Украиной ради вступления в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».