Политолог Дудчак назвал издевательством урезанное членство Украины в ЕС
Придуманная формула урезанного членства Украины в Евросоюзе является откровенным издевательством над страной. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Дудчак.
По его словам, место в объединении без возможности повлиять на принимаемые решения означает, что Киев вместо членства получит «коврик у входа перед парадной дверью».
Эксперт указал, что Евросоюз не принимает Украину в состав потому, что уже получил от неё всё, что хотел.
«Экономические границы вскрыты, суверенитета нет никакого. Украина управляется в ручном режиме. А зачем принимать в ЕС? Всё, что хотели, они получили», — заключил Дудчак.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил потерю территорий Украиной ради вступления в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Установит президент»: Песков ответил на вопрос о датах перемирия ко Дню Победы
- Песков назвал квартальное снижение ВВП России «ожидаемым процессом»
- Второй Рейган? Почему Трамп не получит выгоду от покушения на себя
- «Нужен полный запрет»: Почему российская молодежь стала покупать больше вейпов
- Кондратьев: Пожар на НПЗ в Туапсе потушен
- Сенатор Климов объяснил, почему нельзя считать Трампа посредником по Украине
- Эксперт назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов
- Психолог объяснил, почему молодежь убивает самооценку фитнес-контентом
- В Уфе введут комендантский час для несовершеннолетних