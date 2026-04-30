Песков назвал квартальное снижение ВВП России «ожидаемым процессом»
Квартальное снижение российского ВВП - это ожидаемый процесс. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя данные Минэкономразвития о снижении ВВП страны по итогам первого квартала на 0,3%, он указал, что «определённая доля падения может быть».
«Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить», - добавил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что по итогам января-февраля 2026 года ВВП РФ сократился на 1,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
