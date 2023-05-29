Сенатор Грэм обрадовался «гневу» российских властей из-за его поддержки Украины
29 мая 202318:03
Американский сенатор Линдси Грэм обрадовался «гневу» российских властей из-за его поддержки Украины. Об этом написал в своем личном Twitter-аккаунте.
«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость» - написал политик.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Грэма старым дураком в ответ на слова об убийстве русских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru