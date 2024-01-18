Сенат США: обсуждение помощи Киеву начнется на следующей неделе

По его словам, запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на национальную безопасность, так и на защиту границы США.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что работа над документом не завершена, но стороны близки к сделке.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина приближается к истощению запасов критически значимых вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

