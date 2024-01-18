Сенат США: обсуждение помощи Киеву начнется на следующей неделе
Американский Сенат на предстоящей неделе может начать работу над запросом главы государства Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконелла.
По его словам, запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на национальную безопасность, так и на защиту границы США.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что работа над документом не завершена, но стороны близки к сделке.
Ранее в Белом доме заявили, что Украина приближается к истощению запасов критически значимых вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru