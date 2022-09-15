Съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье

Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Произошло это в процессе выезда на съёмки.

Как сообщается на сайте редакции, автомобиль съёмочной группы перевернулся. Корреспондент Никита Васильев и шофёр травмированы.

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Жизни пострадавших уже ничего не угрожает. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Подробности происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что украинская сторона наращивает значительные военные силы вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», об этом заявил представитель военно-гражданской администрации части региона Владимир Рогов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывТелеканалыУкраина
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