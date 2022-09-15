Съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области. Произошло это в процессе выезда на съёмки.
Как сообщается на сайте редакции, автомобиль съёмочной группы перевернулся. Корреспондент Никита Васильев и шофёр травмированы.
Жизни пострадавших уже ничего не угрожает. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Подробности происшествия уточняются.
Ранее стало известно, что украинская сторона наращивает значительные военные силы вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», об этом заявил представитель военно-гражданской администрации части региона Владимир Рогов.
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