Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу

По его словам, практика дозирования в вопросе оказания военной помощи из страха вызвать раздражение России является ложной в своей основе. Как указал Данилов, Западу необходимо сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой усталости от войны.

Ранее Секретарь СНБО заявил, что Украина в ближайшее время получит танки Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

