Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предъявил новые требования западным странам из-за провала украинской армии, заявил он в статье для издания «Украинская правда».

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По его словам, практика дозирования в вопросе оказания военной помощи из страха вызвать раздражение России является ложной в своей основе. Как указал Данилов, Западу необходимо сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой усталости от войны.

Ранее Секретарь СНБО заявил, что Украина в ближайшее время получит танки Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраина

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