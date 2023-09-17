В Херсонской области ВСУ возьмут тактику выжженной земли

Правобережной части Херсонской области украинская армия переходит к тактике выжженной земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича.

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По его словам, украинские чиновники понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, по этой причине будет взята тактика выжженной земли. Отмечается, что предпринятая Киевом эвакуация населения из региона проводится в военных целях. При этом людей выбрасывают из домов, отправляют вглубь Украины, чтобы пустующие населенные пункты использовать в военных целях.

Ранее Киев объявил эвакуацию гражданского населения из Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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