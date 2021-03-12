YouTube обозначил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» и ограничил доступ

YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое». Об этом пишет ТАСС.

Автор фильма, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что просмотры фильма увеличиваются в день годовщины присоединения Крыма к России. «YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – заявил автор.

RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции речи Трампа

Кондрашов подчеркнул, что политика YouTube по отношению к контенту российских государственных телеканалов – «Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами» и крупными штрафами, передает RT.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:YoutubeФильмКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры