YouTube обозначил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» и ограничил доступ

YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое». Об этом пишет ТАСС.

Автор фильма, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что просмотры фильма увеличиваются в день годовщины присоединения Крыма к России. «YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – заявил автор.