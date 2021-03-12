YouTube обозначил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» и ограничил доступ
YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», пометив его содержание как «оскорбительное для некоторых аудиторий» и «неприемлемое». Об этом пишет ТАСС.
Автор фильма, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что просмотры фильма увеличиваются в день годовщины присоединения Крыма к России. «YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – заявил автор.
Кондрашов подчеркнул, что политика YouTube по отношению к контенту российских государственных телеканалов – «Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами» и крупными штрафами, передает RT.
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