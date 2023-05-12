«Сдаться хотят?»: Цеков о желании Киева закончить конфликт с Россией к зиме
Член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с НСН призвал не воспринимать всерьез заявления официальных украинских представителей.
Людям не стоит проводить глубокий анализ сказанного официальными представителями Украины, потому что у них зачастую слова расходятся с делом. Таким мнение в разговоре с НСН поделился член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет «к зиме полностью завершить войну». Он добавил, что подобный сценарий зависит от множества факторов, в том числе от нескольких наступательных операций.
«Что им в голову вскочит, то и говорят. У Киева разные прогнозы, тот же Буданов (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, прим. ред) заявлял, что к концу весны Крым вернется в состав Украины. Вот уже май заканчивается, никаких предпосылок нет и, я так понимаю, не будет. Ничего последовательного в их заявлении нет. Они то одно говорят, то другое, то третье. Но при этом, чтобы поддерживать на должном уровне моральный дух военнослужащих, они выдают такие прогнозы», - сказал Цеков.
Собеседник задался вопросом, в каком формате Киев видит завершение конфликта с Москвой.
«На этот раз Буданов хотя бы не говорит, они сдадутся к этому времени или выиграют войну. Ну, может быть, они уже к этому времени сдадутся. Может, решат, что это пора прекращать и надо выполнять требования Российской Федерации», - подытожил сенатор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно больше времени для подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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