«Сдаться хотят?»: Цеков о желании Киева закончить конфликт с Россией к зиме

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет «к зиме полностью завершить войну». Он добавил, что подобный сценарий зависит от множества факторов, в том числе от нескольких наступательных операций.

«Что им в голову вскочит, то и говорят. У Киева разные прогнозы, тот же Буданов (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, прим. ред) заявлял, что к концу весны Крым вернется в состав Украины. Вот уже май заканчивается, никаких предпосылок нет и, я так понимаю, не будет. Ничего последовательного в их заявлении нет. Они то одно говорят, то другое, то третье. Но при этом, чтобы поддерживать на должном уровне моральный дух военнослужащих, они выдают такие прогнозы», - сказал Цеков.

Собеседник задался вопросом, в каком формате Киев видит завершение конфликта с Москвой.

«На этот раз Буданов хотя бы не говорит, они сдадутся к этому времени или выиграют войну. Ну, может быть, они уже к этому времени сдадутся. Может, решат, что это пора прекращать и надо выполнять требования Российской Федерации», - подытожил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно больше времени для подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

