Пригожин заявил, что до полного взятия Артемовска осталось захватить 20 зданий
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы продолжают атаковать «Гнездо» (комплекс многоэтажек – прим. НСН) в Артемовске (Бахмут).
В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он сообщил, что в ночь на 12 мая было занято ещё одно здание, а утром в пятницу - «ещё несколько следующих подъездов».
«Нам осталось около 20 зданий и Бахмут будет полностью взят... около 20 многоэтажных зданий не считая мелочевку в частном секторе», -уточнил Пригожин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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