Пригожин заявил, что до полного взятия Артемовска осталось захватить 20 зданий

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он сообщил, что в ночь на 12 мая было занято ещё одно здание, а утром в пятницу - «ещё несколько следующих подъездов».

«Нам осталось около 20 зданий и Бахмут будет полностью взят... около 20 многоэтажных зданий не считая мелочевку в частном секторе», -уточнил Пригожин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

