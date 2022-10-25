СБУ заявила о задержании сотрудников РИА Новости и «подпольщиков» в Николаеве
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Николаеве сотрудников агентства РИА Новости и участников «подполья», которые якобы готовили «заказные» сюжеты для российских платформ.
«Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации», — приводит сообщение украинской спецслужбы РБК.
Отмечается, что задержанные якобы выдавали себя за «блогеров», информирующих население о внутренней обстановке в Николаевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что подозреваемые снимали последствия обстрелов и собирали информацию о перемещении войск.
Ранее СБУ задержала блогера, опубликовавшего кадры последствий обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке
- Премьер Норвегии выступил за поддержание контактов с Россией
- ЕС срочно выделит Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения
- Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта
- WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя
- СМИ: Магазины Zara в России останутся с названием «Новая мода»
- Станция метро загорелась в центре Стамбула
- Офис Зеленского допустил обмен главы «Мотор Сич» Богуслаева на пленных ВСУ
- Патриарх Кирилл заявил об опасности ядерной катастрофы
- Стремоусов: Фронт на херсонском направлении держится стабильно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru