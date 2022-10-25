СБУ заявила о задержании сотрудников РИА Новости и «подпольщиков» в Николаеве

«Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации», — приводит сообщение украинской спецслужбы РБК.

Отмечается, что задержанные якобы выдавали себя за «блогеров», информирующих население о внутренней обстановке в Николаевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что подозреваемые снимали последствия обстрелов и собирали информацию о перемещении войск.

Ранее СБУ задержала блогера, опубликовавшего кадры последствий обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, напоминает РИА ФАН.

