СБУ завела уголовное дело против командующего Черноморским флотом
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вице-адмиралу заочно предъявили обвинения по четырем статьям, включая «посягательство на территориальную целостность Украины». Также ему инкриминируют «нарушение законов и обычаев войны».
Максимальный срок наказания по указанным статьям - пожизненное лишение свободы.
СБУ ранее возбудила уголовное дело в отношении главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru