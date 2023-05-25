СБУ завела уголовное дело против командующего Черноморским флотом

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Вице-адмиралу заочно предъявили обвинения по четырем статьям, включая «посягательство на территориальную целостность Украины». Также ему инкриминируют «нарушение законов и обычаев войны».

Максимальный срок наказания по указанным статьям - пожизненное лишение свободы.

СБУ ранее возбудила уголовное дело в отношении главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Черноморский Флот РФСБУУкраина

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