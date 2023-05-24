Медведчука лишили статуса адвоката на Украине
Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук лишен на Украине статуса адвоката и права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщил глава дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области Владимир Полищук, передает украинское издание «Лига».
В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука по обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны. В конце сентября того же политика передали представителям России в рамках обмена пленными. Сейчас Медведчук находится в Москве.
Ранее на Украине арестовали активы и объявили в розыск жену Медведчука Оксаны Марченко. по данным СБУ, речь идёт об акциях электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запороской области (6,8%). Марченко владеет ими через три офшорные компании, а общая сумма арестованных активов порядка 440 млн гривен (около 11,9 млн долларов).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru