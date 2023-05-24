Медведчука лишили статуса адвоката на Украине

В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука по обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны. В конце сентября того же политика передали представителям России в рамках обмена пленными. Сейчас Медведчук находится в Москве.

Ранее на Украине арестовали активы и объявили в розыск жену Медведчука Оксаны Марченко. по данным СБУ, речь идёт об акциях электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запороской области (6,8%). Марченко владеет ими через три офшорные компании, а общая сумма арестованных активов порядка 440 млн гривен (около 11,9 млн долларов).



