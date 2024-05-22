СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу
Служба безопасности Украины заочно обвинила продюсера групп «Нервы», «Грибы» и Quest Pistols Юрия Бардаша, переехавшего в Россию, в публичных призывах к изменению конституционного строя, пропаганде войны, оправдании действий России и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины. Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.
В спецслужбе сообщили, что Бардаш якобы занимается «информационно-подрывной деятельностью» в пользу России, а именно публичным распространением антиукраинских заявлений. Также украинской стороной утверждается, что продюсер призывал захватить Харьков и Киев.
Ранее Бардаш получил российский паспорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru