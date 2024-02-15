СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме
15 февраля 202414:13
В отношении певицы Таисии Повалий Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса республики, передает ТАСС.
Её обвиняют в коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии.
В пресс-службе СБУ заявили о предъявлении артистке, проживающей на территории РФ, заочного обвинения.
Ранее СБУ заочно приговорила российского блогера Подоляку к 15 годам тюрьмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru