СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме

В отношении певицы Таисии Повалий Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса республики, передает ТАСС.

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Её обвиняют в коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии.

В пресс-службе СБУ заявили о предъявлении артистке, проживающей на территории РФ, заочного обвинения.

Ранее СБУ заочно приговорила российского блогера Подоляку к 15 годам тюрьмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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