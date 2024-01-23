Музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт России

Отмечается, что Бардаш является уроженцем города Алчевск (ЛНР). В 2022 году он переехал из Украины в Россию.

Продюсер открыто критиковал украинского президента Владимира Зеленского, а также поддержал проведение специальной военной операции.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко завяил, что певица Светала Лабода собирается вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

