Музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт России
23 января 202413:36
Создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы», музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт, сообщает RT.
Отмечается, что Бардаш является уроженцем города Алчевск (ЛНР). В 2022 году он переехал из Украины в Россию.
Продюсер открыто критиковал украинского президента Владимира Зеленского, а также поддержал проведение специальной военной операции.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко завяил, что певица Светала Лабода собирается вернуться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru