Без гелия на проценты дороже: Как конфликт в Иране повысит цены на электронику
Перебои с поставкой газа грозят некоторым странам Азии нехваткой гелия, однако трудности подтолкнут к развитию самостоятельной промышленности, сказал НСН Александр Тимошенко.
Нехватка гелия, с которой в ряде стран столкнулись на фоне конфликта на Ближнем Востоке, может привести к подорожанию электроники, но цены на массовую продукцию не взлетят резко, заявил в беседе с НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и перебои с катарским газом грозят Азии нехваткой гелия, критически важного для производства полупроводников, сообщает агентство Fitch Ratings. Тимошенко допустил, при необходимости страны смогут обеспечить себя гелием самостоятельно.
«Не знаю, какие источники поставок инертных газов у китайских партнеров. Для отдельных операций в производстве мироэлектроники необходима инертная среда. К примеру, плазмохимическое травление может проводиться при наличии инертных газов. Думаю, Китаю будет выгоднее построить собственный завод под сжижение. Знаю, что на территории Китая есть такие заводы. Если стоимость газа, который будет поступать из других источников, превысит стоимость собственных заводов, значит, будут развивать собственные мощности. Все это подтолкнет Китай и микроэлектронику Китая к самостоятельности. Гелий не тот газ, который можно получить из конкретного отдельного региона, его можно добывать и внутри страны. В России тоже есть свои источники гелия, вопрос только в стоимости», - сказал он.
По словам собеседника НСН, текущая ситуация может привести к подорожанию электроники, но это не произойдет одномоментно.
«В первую очередь потребителю стоит ждать подорожания различных микроэлектронных изделий, а в конечном счете и подорожания конкретной потребительской электроники. Вопрос только в том, что мы, возможно, увидим это не сразу. Устройства, которые изготавливаются сейчас, могут, например, пойти в оборудование через год-два года. Думаю, еще более серьезного кризиса не будет, но ожидать увеличения стоимости продукции, конечно, стоит. Если продукция массовая, она будет на единицы процентов дороже. Мы, возможно, этого не увидим, спишем все на инфляцию. Если продукт немассовый, там повышение может достигать до 30% стоимости. Там, конечно, будут более серьезные проблемы», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что производители чипов памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — фиксируют рекордные прибыли. Стремительное удорожание компонентов памяти ставит под угрозу прибыли производителей бюджетных смартфонов и гигантов вроде Apple и Nintendo, использующих эти чипы. При этом глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.
