Трамп оценил помощь Украине в $400 миллиардов и пообещал прекратить расходы

Президент США Дональд Трамп заявил, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 миллиардов. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, добавив, что дальнейших трат, по его словам, не будет.

Трамп заявил, что США «больше не потратят ни цента» на помощь Киеву. Он также призвал проверить, как распределялись средства, выделенные Украине при администрации Джо Байдена, и отдельно упомянул наличные расчеты в рамках этой помощи.