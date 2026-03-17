Трамп оценил помощь Украине в $400 миллиардов и пообещал прекратить расходы
Президент США Дональд Трамп заявил, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 миллиардов. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, добавив, что дальнейших трат, по его словам, не будет.
Трамп заявил, что США «больше не потратят ни цента» на помощь Киеву. Он также призвал проверить, как распределялись средства, выделенные Украине при администрации Джо Байдена, и отдельно упомянул наличные расчеты в рамках этой помощи.
Ранее Трамп называл другие оценки американских затрат на поддержку Украины.
Во время предвыборной кампании и в начале 2025 года он говорил о суммах до $250 миллиардов, сопоставляя их с расходами европейских стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме назвали лидеров по зарплате в сфере кибербезопасности
- Минобороны заявило об уничтожении 35 беспилотников над регионами России
- Экономия выходит боком: О чем говорит вал исков за нарушение авторских прав
- Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
- «Три туриста будут рады»: Кого заинтересует безвизовый Мозамбик
- «Любимое как эскимо»: Кого заманит в кинотеатры режиссерская версия «Убить Билла»
- Jaguar Land Rover зарегистрировала бренд Range Rover в России
- Под гнетом ИИ: В индустрии призвали повысить штрафы за пиратство музыки
- Прощание с актером МХАТ Андреем Голиковым пройдет 19 марта в Москве
- Трамп оценил помощь Украине в $400 миллиардов и пообещал прекратить расходы