Прощание с актером МХАТ Андреем Голиковым пройдет 19 марта в Москве

Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится 19 марта в Храме Воскресения Христова в Москве, после чего его похоронят на Щербинском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его вдову Марину Павлюк.

По ее словам, панихида начнется в 13:00, после чего пройдет захоронение. Она уточнила, что будет проведено именно погребение, без кремации.