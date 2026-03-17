Прощание с актером МХАТ Андреем Голиковым пройдет 19 марта в Москве

Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится 19 марта в Храме Воскресения Христова в Москве, после чего его похоронят на Щербинском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его вдову Марину Павлюк.

По ее словам, панихида начнется в 13:00, после чего пройдет захоронение. Она уточнила, что будет проведено именно погребение, без кремации.

Голиков скончался в понедельник на 81 году жизни. Как рассказала его вдова, причиной смерти стала гематома черепа, полученная после падения в театре.

Актер окончил Школу-студию МХАТ и с 1976 года служил в труппе МХАТ имени М. Горького, где работал под руководством Татьяны Дорониной. Он был задействован в ряде известных постановок, среди которых «Тартюф», «Господа Головлевы» и «Кремлёвские куранты». Также Голиков занимался режиссурой и преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрощаниеАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры