Прощание с актером МХАТ Андреем Голиковым пройдет 19 марта в Москве
Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится 19 марта в Храме Воскресения Христова в Москве, после чего его похоронят на Щербинском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его вдову Марину Павлюк.
По ее словам, панихида начнется в 13:00, после чего пройдет захоронение. Она уточнила, что будет проведено именно погребение, без кремации.
Голиков скончался в понедельник на 81 году жизни. Как рассказала его вдова, причиной смерти стала гематома черепа, полученная после падения в театре.
Актер окончил Школу-студию МХАТ и с 1976 года служил в труппе МХАТ имени М. Горького, где работал под руководством Татьяны Дорониной. Он был задействован в ряде известных постановок, среди которых «Тартюф», «Господа Головлевы» и «Кремлёвские куранты». Также Голиков занимался режиссурой и преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе, передает «Радиоточка НСН».
