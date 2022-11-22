СБУ явилась ещё в два монастыря УПЦ после Киево-Печерской лавры

Как заявили в СБУ, цель операции заключается в «недопущении использования религиозной общины в качестве центра русского мира». Спецслужба также проверят сведения об использовании помещений обителей с целью «сокрытия диверсионных групп и оружия».

Ранее сегодня украинские силовики провели аналогичные мероприятия в Киево-Печерской лавре, которая также находится формально в ведении Московского патриархата. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноября в сети появилось видео из лавры с песнопениями с упоминанием России. После этого СБУ открыла уголовное дело по статье об оправдании действий российской стороны.

