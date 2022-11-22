СБУ явилась ещё в два монастыря УПЦ после Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины объявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в двух монастырях в Ровенской области республики. Обители расположены на территории Сарненской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Силовики прибыли в монастырь Волынской иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь. Мероприятия проводятся во взаимодействии с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины.

СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре

Как заявили в СБУ, цель операции заключается в «недопущении использования религиозной общины в качестве центра русского мира». Спецслужба также проверят сведения об использовании помещений обителей с целью «сокрытия диверсионных групп и оружия».

Ранее сегодня украинские силовики провели аналогичные мероприятия в Киево-Печерской лавре, которая также находится формально в ведении Московского патриархата. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноября в сети появилось видео из лавры с песнопениями с упоминанием России. После этого СБУ открыла уголовное дело по статье об оправдании действий российской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПатриархУПЦСБУ
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