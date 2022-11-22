СБУ явилась ещё в два монастыря УПЦ после Киево-Печерской лавры
Служба безопасности Украины объявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в двух монастырях в Ровенской области республики. Обители расположены на территории Сарненской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Силовики прибыли в монастырь Волынской иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь. Мероприятия проводятся во взаимодействии с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины.
Как заявили в СБУ, цель операции заключается в «недопущении использования религиозной общины в качестве центра русского мира». Спецслужба также проверят сведения об использовании помещений обителей с целью «сокрытия диверсионных групп и оружия».
Ранее сегодня украинские силовики провели аналогичные мероприятия в Киево-Печерской лавре, которая также находится формально в ведении Московского патриархата. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноября в сети появилось видео из лавры с песнопениями с упоминанием России. После этого СБУ открыла уголовное дело по статье об оправдании действий российской стороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- СМИ: Китай купил у России рекордное количество золота
- Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению Вооруженных сил РФ
- «Нюансы и разногласия»: Песков ответил на обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии
- Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год
- В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания
- Песков считает неправильным сравнение Путина с Хрущёвым
- Песков подтвердил подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных
- Вступил в силу приговор экс-главе «Открытой России»* Андрею Пивоварову
- СБУ явилась ещё в два монастыря УПЦ после Киево-Печерской лавры
- Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru