СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что его вызвала на допрос Служба безопасности Украины.
Глава региона отметил, что на Украине его обвиняют в активной поддержке российской армии в зоне СВО. В своем посте губернатор также опубликовал фото повестки.
Впрочем, указал Филимонов, у Вооруженных сил России также накопилось немало вопросов к СБУ. «Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — заявил он.
Ранее СБУ отправила под арест настоятеля храма Украинской православной церкви в Винницкой области за якобы подрывную деятельность священнослужителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru