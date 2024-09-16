СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области

Глава региона отметил, что на Украине его обвиняют в активной поддержке российской армии в зоне СВО. В своем посте губернатор также опубликовал фото повестки.

Впрочем, указал Филимонов, у Вооруженных сил России также накопилось немало вопросов к СБУ. «Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — заявил он.

Ранее СБУ отправила под арест настоятеля храма Украинской православной церкви в Винницкой области за якобы подрывную деятельность священнослужителя.

