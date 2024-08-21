СБУ отправила под арест настоятеля храма УПЦ в Винницкой области
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали настоятеля храма Украинской православной церкви в Винницкой области за якобы подрывную деятельность священнослужителя. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Сообщается, что клирик восхвалял российскую армию и ждал ее прихода в регион, а также распространял среди прихожан свои взгляды. По словам представителей СБУ, экспертиза подтвердила позицию спецслужб.
У священника были изъяты якобы использовавшиеся для «распространения враждебной пропаганды» компьютер и мобильный телефон. Священнослужитель помещен под домашний арест, ему грозит конфискация имущества и лишение свободы сроком на восемь лет.
Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он вступит в силу через 30 дней после опубликования. Законопроект поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд попросили заменить реальный срок Баязитовой и Архаровой на условный
- Блинкен: Израиль согласился вывести войска из сектора Газа
- СБУ отправила под арест настоятеля храма УПЦ в Винницкой области
- В работе WhatsApp и Telegram зафиксирован сбой
- SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
- ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
- В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
- Верховная рада приняла ратификацию Римского статута
- Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru