СБУ отправила под арест настоятеля храма УПЦ в Винницкой области

Сообщается, что клирик восхвалял российскую армию и ждал ее прихода в регион, а также распространял среди прихожан свои взгляды. По словам представителей СБУ, экспертиза подтвердила позицию спецслужб.

У священника были изъяты якобы использовавшиеся для «распространения враждебной пропаганды» компьютер и мобильный телефон. Священнослужитель помещен под домашний арест, ему грозит конфискация имущества и лишение свободы сроком на восемь лет.

Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он вступит в силу через 30 дней после опубликования. Законопроект поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.

