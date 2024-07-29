СБУ задержала доктора исторических наук Толочко за написанные им книги
СБУ задержала в Киеве Алексея Толочка, доктора исторических наук и члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, сообщает украинское издание «Страна».
Задержание Толочка связано с его историческими трудами.
По данным издания, отец задержанного, Петр Толочко, был выдающимся украинским историком и археологом, известным своими трудами по истории Древней Руси.
В Telegram-канале СБУ сообщается, что задержанный поддерживал российскую спецоперацию в социальных сетях и являлся автором нескольких публикаций, в которых, по утверждению ведомства, искажены исторические факты о развитии украинской государственности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
- Президент Финляндии хочет мирных переговоров по Украине
- Туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»
- СБУ задержала доктора исторических наук Толочко за написанные им книги
- Домен Wildberries перешел к совместной с Russ компании РВБ
- Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» и вернуть в Россию
- За полгода в Сеть утекло 140 млн номеров россиян
- В горах в Кабардино-Балкарии нашли тела пропавших альпинистов
- МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский дрон
- При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru