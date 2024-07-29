СБУ задержала доктора исторических наук Толочко за написанные им книги

СБУ задержала в Киеве Алексея Толочка, доктора исторических наук и члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, сообщает украинское издание «Страна».

Задержание Толочка связано с его историческими трудами.

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По данным издания, отец задержанного, Петр Толочко, был выдающимся украинским историком и археологом, известным своими трудами по истории Древней Руси.

В Telegram-канале СБУ сообщается, что задержанный поддерживал российскую спецоперацию в социальных сетях и являлся автором нескольких публикаций, в которых, по утверждению ведомства, искажены исторические факты о развитии украинской государственности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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