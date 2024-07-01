Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота

Служба безопасности Украины сообщила о задержании лиц, которые якобы планировали отстранение от власти военно-политическое руководства страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что попытка провокации произошла 30 июня, организаторы планировали представить все в виде мирного собрания, после чего захватить Верховную раду Украины.

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Группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, название которой не разглашается. Уточняется, что все детали произошедшего будут установлены соответствующими службами. Глава государства на данный момент не комментировал случившееся.

Ранее сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Обыски прошли в рамках дела о предполагаемой утечке информации из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Эту информацию изданию также подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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