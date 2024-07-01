Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота

Служба безопасности Украины сообщила о задержании лиц, которые якобы планировали отстранение от власти военно-политическое руководства страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что попытка провокации произошла 30 июня, организаторы планировали представить все в виде мирного собрания, после чего захватить Верховную раду Украины.