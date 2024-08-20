Рада приняла закон о запрете УПЦ

Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он вступит в силу через 30 дней после опубликования, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.

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Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций ранее поддержал законопроект о запрете канонической УПЦ. Свое решение совет аргументировал тем, что центр канонической УПЦ находится в России. Участники собрания проигнорировали тот факт, что в мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о выходе из протектората Московского патриархата и назвала себя автокефальной.

В МИД РФ посчитали законопроект «варварским».

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