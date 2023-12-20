СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана. Его карточка появилась в базе данных МВД страны.
Бизнесмена разыскивают как лицо, которое «скрывается от органов досудебного расследования». Фридмана обвинили в действиях, направленных на изменение конституционного строя Украины и государственных границ страны.
В сентябре СБУ предъявила российскому бизнесмену обвинения в финансировании спецоперации. Украинское ведомство утверждает, что компании Фридмана страховали военную технику, а также жизнь и здоровье военнослужащих РФ.
В интервью агентству Bloomberg предприниматель заявил, что переехал в Россию из Израиля после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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