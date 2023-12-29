СБУ обвинила владельца бренда «Хортица» в пособничестве РФ

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что Черняк в 2022 году выплатил налоги в бюджет РФ на сумму шесть миллиардов гривен (около $158 миллиона).По данным следствия, принадлежащие Черняку предприятия закупали в РФ спирт и прочую сопутствующую продукцию.

Владельцу «Хортицы» грозит до 12 лет лишения свободы. Также обвинения предъявили шести топ-менеджерам холдинга.

В августе 2023 года суд в Москве заочно арестовал Черняка. В России бизнесмена обвиняют в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, Черняк перечислил более 500 миллионов рублей на совершение терактов в РФ, передает «Радиоточка НСН».

