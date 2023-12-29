СБУ обвинила владельца бренда «Хортица» в пособничестве РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в пособничестве России председателю наблюдательного совета Global Spirits Евгению Черняку (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), владеющему заводами по производству водок «Хортица» и «Первак».
В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что Черняк в 2022 году выплатил налоги в бюджет РФ на сумму шесть миллиардов гривен (около $158 миллиона).По данным следствия, принадлежащие Черняку предприятия закупали в РФ спирт и прочую сопутствующую продукцию.
Владельцу «Хортицы» грозит до 12 лет лишения свободы. Также обвинения предъявили шести топ-менеджерам холдинга.
В августе 2023 года суд в Москве заочно арестовал Черняка. В России бизнесмена обвиняют в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, Черняк перечислил более 500 миллионов рублей на совершение терактов в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru