Владельца бренда водки «Хортица» внесли в перечень террористов и экстремистов

Главу наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владеет брендом водки «Хортица») Евгения Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов, соответствующая информация появилась на портале Росфинмониторинга.

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Согласно законодательству РФ, теперь все средства украинского бизнесмена, находящиеся в российских банках, будут заморожены.

Ранее Следственный комитет РФ объявил Черняка в розыск за финансирование ВСУ. По данным ведомства, он перевёл украинским военным более 500 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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