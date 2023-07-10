Владельца бренда водки «Хортица» внесли в перечень террористов и экстремистов
10 июля 202314:39
Главу наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владеет брендом водки «Хортица») Евгения Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов, соответствующая информация появилась на портале Росфинмониторинга.
Согласно законодательству РФ, теперь все средства украинского бизнесмена, находящиеся в российских банках, будут заморожены.
Ранее Следственный комитет РФ объявил Черняка в розыск за финансирование ВСУ. По данным ведомства, он перевёл украинским военным более 500 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде заявили, что Турция становится недружественной России страной
- Будущие контрактники объяснили свое решение участвовать в СВО патриотизмом
- Представитель ЕС Масрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов
- СМИ: В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию на границе с РФ
- Собянин первым получил в Мосгоризбиркоме удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
- Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска
- Помощник Митты сообщил, что режиссера выпишут из больницы через два дня
- Владельца бренда водки «Хортица» внесли в перечень террористов и экстремистов
- Депутат Чепа: Львовская или Одесская область может войти в состав НАТО
- Минобороны РФ: На Украину прибыли большие группы наемников из Польши, США и Грузии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru