Сбиваем восемь из десяти: Генерал Бижев сравнил российскую ПВО с «Железным куполом»

«Статистку трудно вести в этом направлении, но ВСУ будут стремиться запускать больше дронов и ракет. Логика их заключается в попытках измотать силы ПВО, нанести нам ущерб. У них определенный алгоритм и определенная задача стоит, эти прилеты будут, пока мы не победим в СВО. Система ПВО РФ самая современная и самая перспективная, все последние достижения науки внедрены в нашу систему ПВО. Пролетают единицы, это единичные случаи, потому что стопроцентной гарантии никто вам дать не может. Это техника, это люди, есть какие-то погрешности, всякое бывает. Если восемь из десяти уничтожаются – это считается прекрасно», - отметил он.

По его словам, российская система защиты превосходит даже израильский «Железный купол», который настроен локально.

«Наша система превосходит израильский «Железный купол». Когда «Хезболла» массово запустила дроны, система Израиля захлебнулась и не справилась. У нас система защиты эшелонированная по высотам и дальности. Есть целые эшелоны для малой, средней и большой дальности. Плюс еще средства радиоэлектронной борьбы и истребительная авиация. Израильская система ПВО локальная, она имеет предел, выше которого она пропускает все подряд», - подытожил собеседник НСН.

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

