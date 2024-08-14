Сбиваем восемь из десяти: Генерал Бижев сравнил российскую ПВО с «Железным куполом»
Айтеч Бижев заявил НСН, что российская система ПВО самая современная, так как настроена на нескольких уровнях, что отличает ее от израильского «Железного купола».
Российская система ПВО может похвастаться эффективностью из-за нескольких уровней защиты, уничтожение восьми из десяти объектов противника – это прекрасный показатель, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.
Четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России за ночь, сообщило Минобороны. Бижев предупредил, что обстрелы будут продолжаться.
«Статистку трудно вести в этом направлении, но ВСУ будут стремиться запускать больше дронов и ракет. Логика их заключается в попытках измотать силы ПВО, нанести нам ущерб. У них определенный алгоритм и определенная задача стоит, эти прилеты будут, пока мы не победим в СВО. Система ПВО РФ самая современная и самая перспективная, все последние достижения науки внедрены в нашу систему ПВО. Пролетают единицы, это единичные случаи, потому что стопроцентной гарантии никто вам дать не может. Это техника, это люди, есть какие-то погрешности, всякое бывает. Если восемь из десяти уничтожаются – это считается прекрасно», - отметил он.
По его словам, российская система защиты превосходит даже израильский «Железный купол», который настроен локально.
«Наша система превосходит израильский «Железный купол». Когда «Хезболла» массово запустила дроны, система Израиля захлебнулась и не справилась. У нас система защиты эшелонированная по высотам и дальности. Есть целые эшелоны для малой, средней и большой дальности. Плюс еще средства радиоэлектронной борьбы и истребительная авиация. Израильская система ПВО локальная, она имеет предел, выше которого она пропускает все подряд», - подытожил собеседник НСН.
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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