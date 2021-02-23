Савченко пообещала Украине новый «майдан»

«У нас будут и дальше происходить социальные взрывы. У нас впереди еще не один „майдан“ и не один раскол, к сожалению», — цитирует Савченко URA.RU.

Савченко считает, что в результате украинского «майдана» 2014 года побежденными оказались и граждане, и политики. По ее мнению, страна раскололась как в политическом, так и в идеологическом плане.

Ранее Савченко сделала вывод о том, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к окончанию украинской государственности к 2023 году.

