Савченко заявила об исчезновении Украины к 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к окончанию украинской государственности. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Савченко считает, что с властями необходимо вести дискуссию о вреде законопроекта, поэтому рассказала, что наклеила на двери кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — подчеркнула экс-депутат.

Савченко выразила надежду, что законопроект будет все же отклонен.

Ранее НСН писала о заявлениях украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего иностранцам возможность покупать землю на Украине.



