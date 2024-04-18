Сапер ВСУ сдался в плен из-за долгов в онлайн-казино

Военнослужащий заявил, что является мобилизованным. Он сбежал на российские позиции рано утром.

«У меня были проблемы с деньгами - проигрался», - признался боец.

По словам Николая, в ВСУ катастрофическая ситуация с лудоманией. Игра в онлайн-казино «буквально захватила» украинскую армию, констатировал военный.

Минобороны России 13 апреля сообщило о сдаче в плен воздушно-десантной бригады ВСУ на авдеевском направлении, передает «Радиоточка НСН».

