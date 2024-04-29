Сальдо заявил о внедрении сторонников России в ряды ВСУ

Сторонники России внедрились в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для сбора информации об объектах противника, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа

«Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ», - отметил Сальдр.

Глава региона опубликовал заявление представителя организации «Русский Херсон». По словам подпольщика, члены группы специально мобилизовались в украинскую армию для сбора координатов расположения техники и живой силы ВСУ.

Ранее Сальдо сообщил, что украинское командование начало пополнять войска заключенными, которые были осуждены за тяжкие преступления, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры