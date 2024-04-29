Сальдо заявил о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сторонники России внедрились в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для сбора информации об объектах противника, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ», - отметил Сальдр.
Глава региона опубликовал заявление представителя организации «Русский Херсон». По словам подпольщика, члены группы специально мобилизовались в украинскую армию для сбора координатов расположения техники и живой силы ВСУ.
Ранее Сальдо сообщил, что украинское командование начало пополнять войска заключенными, которые были осуждены за тяжкие преступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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