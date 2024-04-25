Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа

По его словам, при обстреле также был поврежден газопровод, в результате чего без газа остались 60 человек.



Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, напоминает RT. По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.

