Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа

Два человека погибли в результате украинского обстрела жилых домов села Днепряны Новокаховского округа. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино

По его словам, при обстреле также был поврежден газопровод, в результате чего без газа остались 60 человек.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, напоминает RT. По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
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