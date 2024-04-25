Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа
25 апреля 202413:05
Два человека погибли в результате украинского обстрела жилых домов села Днепряны Новокаховского округа. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, при обстреле также был поврежден газопровод, в результате чего без газа остались 60 человек.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, напоминает RT. По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.
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- Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru