Сальдо заявил о попытках ВСУ воспользоваться обмелением Днепра

По его словам ВСУ неоднократно пытались высадить немногочисленный десант на левый берег Днепра. Он уточнил, что в районе Херсона ширина реки осталась прежней.

«Уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и все, что напротив Херсона», - рассказал Сальдо.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, погибли 55 человек. Сальдо обещал восстановить гидроэлектростанцию, когда позволит военная обстановка, передает «Радиоточка НСН».

