Сальдо заявил о попытках ВСУ воспользоваться обмелением Днепра
Украинские войска пытались воспользоваться уменьшением ширины Днепра после аварии на Каховской гидроэлектростанции, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам ВСУ неоднократно пытались высадить немногочисленный десант на левый берег Днепра. Он уточнил, что в районе Херсона ширина реки осталась прежней.
«Уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и все, что напротив Херсона», - рассказал Сальдо.
Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, погибли 55 человек. Сальдо обещал восстановить гидроэлектростанцию, когда позволит военная обстановка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru