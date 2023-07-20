В Запорожье заявили, что Каховского водохранилища больше не существует

Каховского водохранилища больше не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

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По его словам, Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Он также отметил, что вода перестала поступать из водохранилища в Северо-Крымский канал.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская гидроэлектростанция на Днепре будет восстановлена. Это произойдет, когда позволит военная обстановка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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