В Запорожье заявили, что Каховского водохранилища больше не существует

По его словам, Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Он также отметил, что вода перестала поступать из водохранилища в Северо-Крымский канал.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская гидроэлектростанция на Днепре будет восстановлена. Это произойдет, когда позволит военная обстановка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

