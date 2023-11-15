Сальдо заявил, что украинским войскам устроили «огненный ад» в Крынках
Российские силы устроили для ВСУ «огненный ад» около поселка Крынки на левом берегу Днепра, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские бойцы постоянно пытаются высадиться около Крынков. Российские силы бомбят позиции ВСУ. Сальдо уточнил, что потери украинской стороны за последние несколько дней составили порядка ста бойцов ВСУ.
Глава региона также рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС близлежащая местность превратилась в заболоченную зону.
Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru